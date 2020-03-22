İzmir'de sosyal mesafe için zemin çıkartmaları devrede - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de sosyal mesafe için zemin çıkartmaları devrede - Son Dakika

İzmir'de sosyal mesafe için zemin çıkartmaları devrede

7 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla kentlilerin sıraya girdikleri mekanlarda birbirlerine en az 1 metre mesafe bırakmasını sağlayacak zemin çıkartmalarını yerleştirmeye başladı.

İzmir'de sosyal mesafe için zemin çıkartmaları devrede, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla kentlilerin sıraya girdikleri mekanlarda birbirlerine en az 1 metre mesafe bırakmasını sağlayacak zemin çıkartmalarını yerleştirmeye başladı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi hatırlatan zemin çıkartmaları hazırladı. Koronavirüs bulaŞşma riskini azaltmak amacıyla insanların birbirlerinden en az 1 metre uzakta durması gerektiğini hatırlatan zemin çıkartmaları, kent genelinde yapıştırılmaya başlandı. Sıraya giren insanlar çıkartmaların üzerinde duracak, bu sayede ön ve arkalarındaki insanlarla aralarında 1 metre mesafe bırakmış olacak. Üzerinde "Sağlığın için mesafeni koru. 1 metre yeterli" yazan zemin çıkartmaları özellikle insanların sıraya girip kuyruk oluşturduğu bankamatik önlerinde, eczane ve market sıralarında koruma önlemlerini artırmayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri zemin uygulamasıyla beraber üzerinde, "Sağlığını korumak için alışverişten sonra lütfen hemen eve dön" yazan afişleri de esnafa dağıtmaya başladı.


Farkındalık için önemli


İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal mesafe noktalarıyla ilgili çalışması esnaf ve yurttaşları da rahatlattı. Eczacı Havva Tekin, "İnsanların dışarıda birbirleriyle arasındaki mesafenin mutlaka 1 metre olması gerekiyor. Biz de eczaneye aynı anda üç-dört kişiden fazla insan almıyoruz. Risk grubundaki insanların dışarı çıkmaması, zorunlu nedenler için çıkanların da sosyal mesafeye özen göstermesi gerekiyor. Bu nedenle Büyükşehir'in bu çalışmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Forbes Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği Başkanı Okan Düzova ise "İnsanların hala 1 metre kuralıyla ilgili farkındalığı yeterli düzeyde değil. Dışarı çıktıklarında birbirlerine çok yakın durduklarını, kuyrukta beklediklerinde mesafeye dikkat etmediklerini görüyoruz. O nedenle bu çıkartmalar oldukça faydalı olacak" diye konuştu. Esnaf Aygün Dökmeciler ise "Maalesef bu işin ciddiyeti hala anlaşılmadı. İnsanların evinde kalmaları gerekiyor ama dışarı çıkıyorlar. Farkındalık adına bilgilendirme afişlerinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Alıp hemen dükkana astım" dedi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:21 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı         
00:08
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı         
21:06
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:20
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 16:24:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de sosyal mesafe için zemin çıkartmaları devrede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]