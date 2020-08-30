İZMİR'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Kani Beko, Özcan Purçu, Murat Bakan, Bedri Serter, AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu, Hasan Kalyoncu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve üniversite rektörleri katıldı. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Topçu Yüzbaşı Kubilay Özçelik yaptı. Daha sonra lise öğrencileri Tevhide Elif Akyüz ve Alp Fındık, 30 Ağustos temalı şiirlerini okudu. Tören bitimiyle Kadifekale Şehitliği ziyaret edilerek şehitler için dualar edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 15:35 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de sosyal mesafeli 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması - Son Dakika