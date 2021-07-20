İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı - Son Dakika

İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı

İZMİR'de Kurban Bayramı namazı, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak kılındı.

İZMİR'de Kurban Bayramı namazı, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak kılındı. İzmir'de vatandaşlar, normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamasız ilk Kurban Bayramı namazı nedeniyle camilere akın etti. Sosyal mesafe, maske kuralına uyan vatandaşlar cami içerisi ve bahçesinde saf tutarak yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. Bornova ilçesindeki Bilal Saygılı Camii'nde, bayram hutbesinde Kurban Bayramı'nın önemi ve paylaşma konusunda bilgilendirme yapıldı. Namazın kılınmasının ardından vatandaşlar tokalaşmadan birbirleriyle bayramlaştı.



Son Dakika

Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar

Korku dolu anlar! Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine katıp kafeye girdi

İkinci çocuğunu kucağına alan Almeda Abazi, kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu

Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı

Bu acıya yürek dayanmaz! Barajda boğulan 5 kişi yan yana defnedildi

Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı

17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım