İzmir'de sosyal mesafeli Engelliler Haftası kutlaması - Son Dakika

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında rehabilitasyon merkezinde kalan engelli çocuklar için sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek Dünya Engelliler Haftası kutlama programı düzenlendi.

Karabağlar Kaymakamlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ayşe Sevinç Solmaz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte ellerinde 100 balon bulunan 25 müdürlük görevlisi, engelli çocuklar ve eğitmenlerine moral vermek için şarkılar söyledi.

Sosyal mesafe kurallarına nedeniyle müdürlük görevlileri, etkinlik boyunca rehabilitasyon merkezi bahçesinde bulunan çocuklara uzaktan şarkılar söylerken merkezin önünde bulunan yol, etkinlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Söylenen şarkıların sonunda balonları havaya bırakan görevliler tüm engelli çocukların Dünya Engelliler Haftasını kutladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle bu sene İzmir'de Dünya Engelliler Haftası olmasını farklı bir etkinlikle kutlama kararı aldıklarını söyledi.

Tanğlay, "Amacımız uzun süredir izole olarak kuruluşumuzda kalan engelli çocuklarımıza kısa da olsa keyifli zaman geçirmek ve Engelliler Günü için kamuoyunda farkındalık yaratmak." dedi.