İzmir'de soygun dehşeti: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de soygun dehşeti: 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'de soygun dehşeti: 2 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kuyumcuya giren yüzleri maskeli 1'i kadın 3 soyguncu, iş yerinden yüklü miktarda altın alıp kaçtı.

İzmir'de soygun dehşeti: 2 yaralı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kuyumcuya giren yüzleri maskeli 1'i kadın 3 soyguncu, iş yerinden yüklü miktarda altın alıp kaçtı. Soygun sırasında iki kişi yaralanırken, polis her yerde eşgalini belirlediği şahsıları arıyor.


Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Yüzleri maskeli 1'i kadın 3 soyguncu, ellerinde silahlarla 862 sokak üzerindeki kuyumcu dükkanına girdi. Silahını gösteren kuyumcular, saniyeler içerisinde iş yerinden yüklü miktarda altın aldı. Soyguncular, bu sırada içerideki kuyumcu U.A'yı omzundan vurdu. Yan dükkanda silah seslerini duyan F.T.'de dışarıya çıktı. Bu sırada soyguncular, bu kişiyi de ayağından yaralayarak araçla kaçtı. Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesiyle Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı.


Polis her yerde şahıslar arıyor


Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, hemen güvenlik kameralarından soygunu gerçekleştiren şahısların eşgallerini belirledi. Eşgaller doğrultusunda ekipler, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.


Bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. - İZMİR

İzmir, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
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