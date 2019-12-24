İzmir'de soyguncu dehşeti: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de soyguncu dehşeti: 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'de soyguncu dehşeti: 2 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kuyumcuya giren yüzleri maskeli 1'i kadın 3 soyguncu, iş yerinden yüklü miktarda altın alıp kaçtı.

İzmir'de soyguncu dehşeti: 2 yaralı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kuyumcuya giren yüzleri maskeli 1'i kadın 3 soyguncu, iş yerinden yüklü miktarda altın alıp kaçtı. Soygun sırasında iki kişi yaralanırken, polis her yerde eşgalini belirlediği şahsıları arıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Yüzleri maskeli 1'i kadın 3 soyguncu, ellerinde silahlarla 862 sokak üzerindeki kuyumcu dükkanına girdi. Silahını gösteren kuyumcular, saniyeler içerisinde iş yerinden yüklü miktarda altın aldı. Soyguncular, bu sırada içerideki kuyumcu U.A'yı omzundan vurdu. Yan dükkanda silah seslerini duyan F.T.'de dışarıya çıktı. Bu sırada soyguncular, bu kişiyi de ayağından yaralayarak araçla kaçtı. Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesiyle Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı.

POLİS HER YERDE ŞAHISLARI ARIYOR

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, hemen güvenlik kameralarından soygunu gerçekleştiren şahısların eşgallerini belirledi. Eşgaller doğrultusunda ekipler, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

(Halil Karahan - Ali İhsan Çiftçi - Nurgül Alkan/İHA)

İzmir, Polis, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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