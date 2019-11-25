İzmir'de sözde derneğe kumar baskını

İzmir'in Bornova ilçesinde, dernek adı altında faaliyet gösteren adrese kumar operasyonu yapıldı.



Edinilen bilgiye göre operasyon, gece saat 01.45 sıralarında Bornova'da ormanlık bir alan içerisinde bulunan ve dernek adı altında faaliyet gösteren bir adrese düzenlendi. Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı, çalışmaları sonucu adreste kumar oynatıldığını tespit etti. Adreste yapılan aramalarda 5 adet farklı cins materyal muhafaza altına alınırken, kumar oynayan 30 şahıs hakkında kumar oynamak ve tütün mamulleri tüketilmesi suçundan idari para cezası işlemi uygulandı.



Öte yandan işletme sahibi M.Z.Ö. isimli şahıs hakkında kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.



Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan MZ.Ö., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İZMİR