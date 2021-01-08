İzmir'de spora 18 milyon TL'lik destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle yayın gelirleri düşen, futbol okulları ve faaliyetleri askıya alınan İzmir'deki profesyonel spor kulüplerine "Biz Varız" diyerek 18 milyon TL'lik reklam desteği paketini açıkladı. Soyer, "Sporun kılcal damarı" olarak nitelendirdiği amatör spor kulüplerine ise geçen yıl verilen desteğin yeni dönemde artarak devam edeceğini vurgularken, "Gerçekten çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren amatörler kulüplerimizin de her zaman yanındayız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altındaki profesyonel kulüp temsilcileriyle yaptığı online toplantıda, 18 milyon TL'lik ödemenin altı ay içerisinde yapılacağını müjdeledi. 2019-2020 sezonunda İzmir'in profesyonel kulüpleriyle 10 milyon TL'lik reklam anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Soyer, "Kulüplerimiz, güzel kentimizin tanıtımında etkin ve önemli bir rol üstlenecek, böylelikle tam bir 'İzmir Zamanı' yaşayacağız" diye konuştu.

Başkan Soyer'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge'nin de hazır bulunduğu online toplantıya; İZVAK Başkanı Ali Erten, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bucaspor Başkanı Mehmet Sevinç, İzmirspor Başkanı Emin İşletir, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin ve Bergama Belediyespor Başkanı Hasan Canoğlu katıldı.

İzmir'in pandemi ve deprem döneminde sadece ülkemize değil tüm dünyaya ilham veren bir dayanışma ruhu ile hareket ettiğini vurgulayan Başkan Soyer, "Pandemi, başlı başına zor bir süreç iken İzmir'de buna bir de deprem eklendi, 50 bin vatandaşımız dışarıda kaldı. Bir ay gibi kısa bir sürede, siyaset üstü bir yaklaşım ve İzmirlinin dayanışma ruhuyla herkesi başını sokacak bir eve kavuşturduk. Şunu bir kez daha gördük ki; böylesine zamanlarda 1 artı 1, 2'den çok fazla yapıyor. Bu nedenle 'İzmir Zamanı' kavramına çok önem veriyoruz. Deprem döneminde hep yanımızda olan İzmir kulüplerinin de dayanışma ruhu içerisinde olmasından çok mutluyum. İnanın bu birlik ve beraberlik Türkiye'ye değil, dünyaya ilham veriyor. İzmir'in oluşturduğu bu iklimin devamı için elimizden gelenin daha da fazlasını yapacağız" dedi.

İzmir forması, İzmir spor filmi

2021 yılının da hem belediye hem kulüpler açısından kolay geçmeyeceğini, şartları zorlayarak kaynak oluşturduklarını ifade eden Soyer, İzmir kulüplerine daha büyük ve kalıcı gelirler oluşturacakları çalışmaların müjdesini verdi. Belediyenin oluşturduğu maddi kaynağın dışında, İzmir'in spor kulüpleri temalı reklam filmlerinin de profesyonel bir ekip tarafından hazırlanıp bunları da kulüplere vereceklerini anlatan Başkan Soyer, "İZVAK ile ortak hareket ederek bu filmlere sponsorlar bulunacak. Sponsorluk ve TV yayın gelirlerinin tamamı kulüplerimizin olacak. Böylelikle her kulüp, gösterdiği efor oranında daha yüksek gelirlerin sahibi olabilecek" diye konuştu.

"İzmir formasının tanıtımını kısa bir süre içerisinde yapacağız"

Soyer, İzmir'deki profesyonel kulüplerin renklerinden oluşan özel bir İzmir forması üzerinde de çalışma yapıldığını sözlerine ekleyerek, "İzmir formasının tanıtımını kısa bir süre içerisinde yapacağız. Kentimizin tanıtımında gerçekten çok etkili olacağına inandığımız, eşi benzeri olmayan bir çalışmada artık son aşamaya geldik. İzmir forması, 'İzmir Zamanı' ruhuna uygun olarak kentimiz ile kulüplerimizin arasındaki bağları daha da güçlendirecek" yorumu yaptı.

İZVAK'tan Soyer'e teşekkür

İZVAK Başkanı Ali Erten de, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Soyer'e teşekkür ederek şunları söyledi:

"Tüm dünya gibi İzmir'imiz de zorlu günler yaşıyor. Kulüplerimizin maç ve yayın gelirleri azaldı. Futbol okullarının faaliyetleri aylardır askıda. Forma satışları tarihinin en kötü döneminde. Bunun üzerine yaşadığımız deprem ise bizleri iyice karamsarlığa sürükledi. Tam bu dönemde İzmir kulüplerine desteği açıklayan Sayın Soyer'e çok teşekkür ediyoruz. İzmir spor kulüpleri temalı filmin yüksek sponsorluk gelirlerine kavuşması için de kulüplerimizle ortak bir hareket planı belirleyeceğiz." - İZMİR