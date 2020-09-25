Standartlara uygun olmayan yolla ilgili plana mahkemeden iptal kararı - Son Dakika

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Narbel yolu olarak bilinen yolun yapımı için alınan belediye meclisi kararı, İzmir 2 İdare Mahkemesince iptal edildi.

Avukat Mustafa Kemal Turan, Narbel yolu üzerinde gazetecilere açıklamasında standartlara aykırı yapıldığı, dik eğimi nedeniyle tehlikeli olduğu iddiasıyla hukuki mücadele başlatan 680 kişinin haklılıklarının ispat edildiğini ifade etti.

Ilıca Mahallesi Zeytin Sokak ile Narbel ve Narkent siteleri arasında ulaşım sağlayan yolun İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Nisan 2012 tarihli ve 401 sayılı imar planı kararıyla yapıldığını kaydeden Turan, bu kararın iptali için açılan davada Danıştay 6. Dairesinin ardından İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin iptal kararı verdiğini ifade etti.

Yolun 2008 yılında 11,5 milyon liraya mal olduğunu anlatan Turan, planın hatalı olduğu konusunda dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu uyardıklarını savundu.

Yüzde 27 eğime sahip yolun huhuki mücadeleye ve alınan mahkeme kararlarına rağmen yapıldığını anlatan Turan, "Aziz Kocaoğlu, mahkemenin iptal kararını dinlemedi, yürütmenin durdurulması kararını dinlemedi. Sonra karar Danıştay'ın bozmasıyla geri geldi ve kesinleşti. Biz şimdi 680 kişi olarak bir şey daha yapacağız, yanlış imar ve imalattan dolayı kamu zarara uğradı mı, bunu araştıracağız. Kamu zararı varsa öde bu kamunun parasını şahsi olarak." diye konuştu.