Son Dakika Haberleri: İzmir'de "Stanley Clarke" rüzgârı esti
Son Dakika Güncel İzmir'de 'Stanley Clarke' rüzgârı esti

İzmir'de "Stanley Clarke" rüzgârı esti

1 saat önce

"Bir Festival İzmir" in ikinci gününde dünyaca ünlü bas gitarist ve dört Grammy ödülü sahibi Stanley Clarke İzmirli hayranlarıyla buluştu.

İzmir'de

Avrupa turnesine İzmir'den başlayan efsane isim, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) müzikseverlerin alkış ve tempoları eşliğinde salonda caz rüzgarı estirdi.

İzmir'i çok sevdiğini, İzmirlilerin çok sıcakkanlı olduğunu belirten Clarke, AASSM'yi de muhteşem bulduğunu ifade etti. Konserde sanatçıya, Beka Gochiashvili, Cameron Graves, Shariq Tucker, Salar Nader ve Evan Garr gibi genç isimler eşlik etti.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:51 Kaynak: Bültenler
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