İzmir'de hareketli dakikalar: Milyonluk yat batmak üzereyken içindeki 10 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de hareketli dakikalar: Milyonluk yat batmak üzereyken içindeki 10 kişi kurtarıldı

29.06.2022 15:55

İzmir'de hareketli dakikalar: Milyonluk yat batmak üzereyken içindeki 10 kişi kurtarıldı İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında su alan ve bir bölümü batan yat içerisindeki 10 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'de hareketli dakikalar: Milyonluk yat batmak üzereyken içindeki 10 kişi kurtarıldı

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında su alan ve bir bölümü batan yat içerisindeki 10 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Tamamen batmak üzereyken kurtarılan yat ise, Gümüldür Balıkçı Barınağı'nda karaya oturtuldu.

Olay saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Doğanbey açıklarında meydana geldi. Kapky adlı motoryatın su almaya başladığı, yat içerisindekiler tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, yat içerisindeki 10 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Sığacık Limanı'na getirilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İçerisindekiler kurtarıldıktan sonra büyük bir bölümü suyun altında kalan yatın içerisine dolan suyun boşaltılması ve karaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. Tamamen batmaktan kurtarılan yat, ekipler tarafından Gümüldür Balıkçı Barınağı'nda karaya oturtuldu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de hareketli dakikalar: Milyonluk yat batmak üzereyken içindeki 10 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de hareketli dakikalar: Milyonluk yat batmak üzereyken içindeki 10 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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