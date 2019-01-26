Son Dakika Haberleri: İzmir'de Su Dolan Alt Geçitten Araç Çıkarıldı

İzmir'de Su Dolan Alt Geçitten Araç Çıkarıldı

1 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde yağış nedeniyle su dolan alt geçitten araç çıkarıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yağış nedeniyle su dolan alt geçitten araç çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Pancar Mahallesi'nden geçen İZBAN hattında bulunan alt geçide giren bir aracın çıkamadığını fark eden çevredekiler, polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yağış nedeniyle su dolan alt geçitte araç olma ihtimali üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İzmir İtfaiyesine bağlı su altı ekibi, araca ulaşmak için çalışma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği kurtarma çalışmasında, su dolu alt geçidin içinde 35 JBZ 99 plakalı araca ulaşıldı. Sudan çıkarılan aracın içinde kimsenin olmadığı belirlendi.

Ekipler, bu araçla seyahat eden kişilerin alt geçitte olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:40 Kaynak: AA

Torbalı, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyükşehir'den Göztepe'ye 7 Milyon Liralık Destek Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama

Karısının Yasak Aşkını Yakalayıp Dehşet Saçan Koca ve Yakınlarına Ceza Yağdı İzmir'de Korkutan Deprem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 05:51:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Su Dolan Alt Geçitten Araç Çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]