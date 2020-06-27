İZMİR'DE SU FATURALARININ KATLAMALI GELDİĞİ İDDİASI - Son Dakika

İZMİR'de koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların su sayaçları 3 ay sonra okundu. Normalden 3-4 katı fazla su faturası ödediklerini belirtilen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Yüzde 51 engelli İdris Yenigün (47), internet üzerinden belirlenen su faturasını ödemesine rağmen bin 415 TL'lik su faturasıyla karşılaştığını dile getirerek, 'Ne yapacağımızı bilmiyoruz' dedi.

Koronavirüs salgınının ardından yüksek su faturaları ile karşılaşan İzmirliler, duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar pandemi sürecinde 2 aylık faturayı internet üzerinden ödemelerine rağmen, yeniden 3 aylık fatura ile karşılaştıklarını söyledi. Salgın nedeni ile geçen nisan ayında İZSU, iş yerleri, sanayi kuruluşları ve turistik tesisler gibi konut dışı aboneler için, sayaç okuma işlemi yapılıncaya kadar ödeme çıkartılmayacağını, konut amaçlı kullanımlar içinse abonenin su tüketiminin en düşük olduğu ocak, şubat ve mart aylarının baz alınarak faturaların tahakkuk ettirileceğini açıklamıştı.

'EN PAHALI SUYUNU İZMİR'DE İÇİYORUZ'

Vatandaşlardan Hayrettin Ertaş (37), gelen su faturaları nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşandığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine konunun araştırılmasına yönelik çağrıda bulundu. Yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi gerektiğini söyleyen Ertaş, "Pandemi sürecinde insanlar evlerinde kaldı ve çalışmadı. Büyükşehir Belediyesi 3 aylık su fatura gönderdi. Ton nedeniyle faturalara katlanarak geldi. İnsanlar bu faturalarla ilgili büyük bir sorun yaşadı. 940 TL'lik fatura ile 736 TL'lik bir fatura var. İnsanlar bu süreçte zaten eve ekmek götürmek konusunda zorlanırken, su faturaları çok büyük geliyor. Büyükşehir Belediyesi bedava maske dağıttı ama bunun bedelini sanırım su faturalarından çıkarıyor. Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmir'de içiyoruz. Bunu da maalesef arsenikli içiyoruz. Yetkililere, faturaları araştırmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bizim gibi mağdur olan çok sayıda vatandaş var. Onlar da İZSU'ya bu konuda başvuruda bulundu. Tek başına yaşayan bir arkadaşım var, normalde aylık su faturasının 25 TL'yi geçmediğini söyledi. Ancak su faturasını yatırmaya gittiğinde 160 TL'lik bir bedelle karşılaştığını söyledi. '3 ayda en fazla 60 TL olabilir, 160 TL nasıl olur?' dedi. Ayrıca anaokulu işleten bir arkadaşım, 3 aylık pandemi sürecinde kapalı olmasına rağmen 1000 TL'lik katı atık bedeli adı altında bir kesinti olduğunu söyledi. Gelen faturalar çok yüksek, insanlar ciddi mağduriyetler yaşıyorlar" dedi.

2 AY BOYUNCA ÖDEMESİNE RAĞMEN 3 AYLIK FATURA GELDİ

Vatandaşlardan Veysi Altuğ (30), ise salgın süresi boyunca internet üzerinden su faturalarını düzenli olarak ödemesine rağmen 3 ayın sonunda gelen toplu fatura nedeniyle hayretler içinde kaldığını ifade ederek, "2 aylık faturayı internetten yatırmıştım. İnternet bankacılığı ile yatırdığım için bunu ispatlayabilirim. Ben zaten iki ayda 200 TL su faturası ödedim. Bunun üzerine 281 TL daha fatura geldi. 3 ayda toplamda 500 TL fatura ödemiş oldum. 3 çocuk babasıyım, evimiz kira ve asgari ücretler çalışıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerin bu konuya bir el atmasını istiyorum. Arkadaşlarımla da konuşuyoruz. Benim gibi bu mağduriyeti yaşayan çok sayıda arkadaşım var" diye konuştu.

BİN 415 LİRALIK FATURA DUDAK UÇUKLATTI

İnternet üzerinden belirlenen su faturasını ödemesine rağmen bin 415 TL'lik su faturasıyla karşılaştığını dile getiren vatandaşlardan İdris Yenigün (47), faturayı nasıl ödeyeceğini bilmediğini belirtti. Yetkililerden daha duyarlı olmalarını isteyen Yenigün, "Bin 415 lira fatura geldi. Ancak biz pandemi sürecinde internet üzerinden belirledikleri fiyatı yatırıyorduk. 50 TL ile 100 TL arası mobil üzerinden ödemeler yapıyorduk. En son sayacı okuduklarında bin 415 TL geldi. Bize çok yüksek geldi. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. 3 aylık fatura. Ben yüzde 51 engelli bir vatandaş olduğum halde ücretsiz yararlanmak istemedim. Kullanıyoruz, ödeyelim dedim ama yüksek geldiği için bu bir şikayet. İşim yok, engelliyim. Günlük işler bulabildiğim zaman gidiyorum ama bu fatura çok. Büyükşehir yetkililerinden dar gelirli vatandaşlara daha duyarlı olmasını istiyorum. Bin 415 lira neye dayanarak geldi? Şikayet etmeyi ya da itiraz etmeyi düşünmüyorum. Bu parayı mecbur yatıracağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığım farklı başvurulardan da çözüm bulamadığım için gidip geldiğimle kalacağım" dedi.