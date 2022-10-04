İZMİR'DE SU ISITICISI VE ŞAMPUAN KUTUSUNA GİZLENMİŞ KİLOLARCA UYUŞTURUCU YAKALANDI - Son Dakika
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İZMİR'DE SU ISITICISI VE ŞAMPUAN KUTUSUNA GİZLENMİŞ KİLOLARCA UYUŞTURUCU YAKALANDI

04.10.2022 13:13

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin otomobilinde yaptığı aramada 4 ayrı şampuan kutusu ve su ısıtıcısı içerisinde toplam 4 kilo 790 gram uyuşturucu madde metamfetaminle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin otomobilinde yaptığı aramada 4 ayrı şampuan kutu su ve su ısıtıcısı içerisinde toplam 4 kilo 790 gram uyuşturucu madde metamfetaminle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobil içinde uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından otomobil Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeğiyle otomobildeki aramada 4 ayrı şampuan kutusu ve su ısıtıcısı içerisinde toplam 4 kilo 790 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı.

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Kaynak: DHA

İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE SU ISITICISI VE ŞAMPUAN KUTUSUNA GİZLENMİŞ KİLOLARCA UYUŞTURUCU YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE SU ISITICISI VE ŞAMPUAN KUTUSUNA GİZLENMİŞ KİLOLARCA UYUŞTURUCU YAKALANDI - Son Dakika
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