İzmir'de su kanalı açmak için yapılan kazıda ceset bulundu
17 dakika önce
İzmir'in Kınık ilçesinde sulama kanalı açmak için yapılan kazı sırasında cesede rastlandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:16 Kaynak: AA
'in Kınık
ilçesinde sulama kanalı açmak için yapılan kazı sırasında cesede rastlandı.
Alınan bilgiye göre, Dündarlı
Mahallesi sazlık alan mevkisinde özel bir firmaya ait kepçe ile sulama kanalı açmak için kazı çalışması yapıldığı sırada topraktan ayakkabı ve giysiler ortaya çıktı. Bunun üzerine kepçe operatörü durumu jandarmaya bildirdi.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri kontrolünde yapılan kazı çalışmasında çürümüş ceset bulundu.
Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
Kazı çalışması sırasında çıkan elbiselerin erkek kıyafeti olması üzerine, jandarma cesedin kimliğini tespit etmek için eski kayıp başvurularını incelemeye aldı.
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