Son Dakika Haberleri: İzmir'de Su Kesintisi

İzmir'de Su Kesintisi

1 saat önce

Narlıdere'nin bazı mahallerine 24 saat süreyle su verilemeyecek.

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Narlıdere'nin bazı mahallerine 24 saat süreyle su verilemeyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Narlıdere İnönü Pompa İstasyonunda yenileme çalışması yapılacağı belirtildi.

Bu nedenle 23 Ocak Çarşamba günü saat 9.00'dan 24 Ocak Perşembe saat 9.00'a kadar Narlıdere Atatürk Mahallesi ile 2. İnönü Mahallesi'nin tamamında, Çamtepe ve Ilıca Mahallesi'nin bir kısmında su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:16 Kaynak: AA

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