İzmir'de Su Kesintisi
1 saat önce
İzmir'in Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova ilçelerinin tamamı ile Karabağlar ilçesinin bir bölümüne 38 saat su verilemeyecek.
İzmir
'in Güzelbahçe
, Narlıdere
, Balçova
ilçelerinin tamamı ile Karabağlar
ilçesinin bir bölümüne 38 saat su verilemeyecek.
İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mithatpaşa Caddesi ile Çağdaş Sokak üzerinde bulunan ana isale hattında meydana gelen arıza tamir edilecek.
Bu çalışma nedeniyle 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 21.00 ile 30 Ocak 2019 Çarşamba
günü saat 11.00 arasında Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova ilçelerinin tamamı ile Karabağlar ilçesinde Fahrettin Altay
Mahallesi'nin bir kesiminde (Oyak Sitesi'nin deniz tarafında kalan alt kesimlerde) su kesintisi yapılacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:10 Kaynak: AA
Karısının Yasak Aşkını Yakalayıp Dehşet Saçan Koca ve Yakınlarına Ceza Yağdı
İzmir'de Korkutan Deprem
Su Basan Alt Geçitteki Aracı Gören Vatandaşlar, Ekipleri Alarma Geçirdi
Son Dakika! Bakan Akar'dan Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Açıklama: Yakın Zamanda Belirleyeceğiz