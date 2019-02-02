İzmir'de Su Kesintisi

Menemen ilçesinde bazı mahallelere 24 saat boyunca su verilemeyecek.

Menemen ilçesinde bazı mahallelere 24 saat boyunca su verilemeyecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi'nin çalışma sahasında kalan isale hattının deplasmanını tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü'nün yeni döşenen boru hattının bağlantılarını tamamlayabilmesi için ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yapacağı belirtildi.



Buna göre 4 Şubat Pazartesi günü 10.00 ila 5 Şubat Salı günü 10.00 saatlerinde Menemen ilçesi sınırlarında kesinti yapılacak mahalleler şunlar: İsmet İnönü, Uğur Mumcu, Irmak, Gölcük, Zeytinlik, İncirlipınar, Yeşilpınar, Kemal Atatürk, Gazi, İstiklal, Cumhuriyet, Ulus, 30 Ağustos, 29 Ekim, 9 Eylül.

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