Son Dakika Haberleri: İzmir'de Su Kesintisi

İzmir'de Su Kesintisi

1 saat önce

Bornova ilçesindeki iki mahallede su kesintisi uygulanacak.

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Bornova ilçesindeki iki mahallede su kesintisi uygulanacak.

İZSU'dan yapılan yazılı açıklamada, Erzene Mahallesi'nde içme suyu hattında çalışma yapılacak.

Bu nedenle 19 Şubat Salı günü saat 11.00 ila 20 Şubat günü 01.00 arasında Ergene ve Erzene mahallelerinde su verilemeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:11 Kaynak: AA

Bornova, Güncel
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