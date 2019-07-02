Son Dakika Haberleri: İzmir'de su kesintisi
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İzmir'de su kesintisi

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bazı mahallelere branşman yenileme çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek.

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bazı mahallelere branşman yenileme çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek.
İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Mahallesi'nde özelliğini yitirmiş, eski branşman hatları yenilenecek.
Bu nedenle 15 Temmuz 2019 tarihine kadar her gün saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Yunus Emre ve Günaltay mahallelerindeki bazı sokaklara su verilemeyecek.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:34 Kaynak: AA
İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Karabağlar, İzmir, Güncel
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