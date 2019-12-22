İzmir'de su kesintisi - Son Dakika

İzmir'in Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde bazı bölgelere 24 Aralık'a kadar su verilemeyecek.

İZSU internet sitesinden yapılan açıklamada, Tahtalı Barajı'nda Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 mm'lik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen ve Gaziemir, Karabağlar ile Buca'yı etkileyen arıza nedeniyle 24 Aralık'a kadar su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Onarım çalışmalarının başladığı belirtilen açıklamada, ilk incelemede kesintinin 60 saat süreceğinin öngörüldüğü duyuruldu.