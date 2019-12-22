İzmir'de su kesintisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de su kesintisi - Son Dakika

İzmir'de su kesintisi

6 saat önce

İzmir'in Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde bazı bölgelere 24 Aralık'a kadar su verilemeyecek.

İzmir'de su kesintisi, System.String[]

İzmir'in Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde bazı bölgelere 24 Aralık'a kadar su verilemeyecek.

İZSU internet sitesinden yapılan açıklamada, Tahtalı Barajı'nda Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 mm'lik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen ve Gaziemir, Karabağlar ile Buca'yı etkileyen arıza nedeniyle 24 Aralık'a kadar su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Onarım çalışmalarının başladığı belirtilen açıklamada, ilk incelemede kesintinin 60 saat süreceğinin öngörüldüğü duyuruldu.

Gaziemir, Aralık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanan genç öldü
Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı Fransa'da polisler, fotoğrafı göstermedi diye gazeteciyi gözaltına aldılar İzmir'de 3 ilçede 3 gün su kesintisi yaşanacak

Son Dakika Haberleri
04:08 Aydın'da balık yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
04:04 Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli - Son Dakika
04:01 Avcılar'da uçan çatı yandaki binanın üstüne düştü - Son Dakika
04:00 Uzungöl'de yıkım gerginliği - Son Dakika
03:50 Uzungöl'de yıkım gerginliği (2) - Son Dakika
00:03 Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Son Dakika
23:56 Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 04:12:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de su kesintisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]