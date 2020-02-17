İzmir'de su kesintisi - Son Dakika
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İzmir'de su kesintisi

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesine bağlı bazı mahallelerde yarın saat 09.00'dan itibaren 1 gün boyunca su kesintisi uygulanacak.

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İzmir'in Buca ilçesine bağlı bazı mahallelerde yarın saat 09.00'dan itibaren 1 gün boyunca su kesintisi uygulanacak.

İZSU'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Buca ilçesinin su dağıtım altyapısı üzerinde bulunan P-31 pompa istasyonunda iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Su kesintisinden ilçeye bağlı İzkent, Murathan, Çağdaş, Cumhuriyet, Karanfil ve Aydoğdu mahalleleri ile Adatepe Mahallesi'nin 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9 ve 28/10 numaralı sokakları etkilenecek.

Kesinti, 19 Şubat Çarşamba günü saat 09.00'da sona erecek.

İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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