İzmir'de su kesintisine tepki

İzmir'in Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde 3 gündür devam eden su kesintisi nedeniyle ihtiyaçlarını tankerlerden karşılayan vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen İzmir Çevre Yolu, Kuzey Dalı (Menemen-Aliağa-Çandarlı) otoyol inşaatı güzergahında bulunan kuyulardan İzmir'e su aktaran isale hattının iki noktasında boruların güzergahlarını değiştirme çalışmaları nedeniyle 20-25 Ağustos tarihlerinde Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinin bazı mahallelerine belli aralıklarla su verilmeyecek.

Su kesintisine hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ihtiyaçlarını belediyelere ait su tankerlerinden karşılamaya çalışıyor.

Çiğli'nin Güzeltepe Mahallesi'nde yaşayan Menekşe Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada 3 gündür yaşadıkları susuzluk nedeniyle çok sıkıntı çektiklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinin tankerlerden su almak için uzun kuyruklarda beklediğini belirten Yılmaz, "Rezillik yani, çok kötü bir şey. Yememiz içmemiz olmasın ama suyumuz olsun. Sürekli böyle mi olacak. 2 günlüğüne arazözler gelecek sonra ne olacak? Yazın ortasında çoluk çoluk perişanlık." dedi.

Sıdıka Baki de sabahın erken saatlerinden bu yana mahalleye su getirecek tankeri beklediğini anlatarak, "Yaşamak böyle bir şey değil. 3 gündür su yok evde. Su olmayınca iş yapamıyoruz. Suyumuzun bir an önce gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Evlerimizde şu an içme suyumuz yok"

Nadiye Atmaca da musluklarından akmayan su nedeniyle 4 çocuğuyla mağdur olduğunu aktardı.

Mahalle sakinlerinin de günlük işlerini yaparken zorlandığını vurgulayan Atmaca, "3 gündür suyumuz yok, ne zaman geleceğini de söylemediler. Evlerimizde şu an içme suyumuz yok. Su tankerlerinden aldığımız suyu evlerimizdeki ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. Kent yöneticileri biraz daha işlerini düzgün yapsınlar halk da bu şekilde mağdur olmasın." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada çalışmaların 25 Ağustos'a kadar devam edeceği, bu süreçte kesinti uygulanan ilçelerin bir bölümüne Tahtalı Barajı'ndan dönüşümlü su verildiği bildirildi.