Su sayacı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Su sayacı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

28.04.2022 11:34

İzmir'in Dikili ilçesinde evlerden su sayacı çaldıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde evlerden su sayacı çaldıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte su sayacı hırsızlıklarının artması üzerine çalışma başlattı.

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ekipler, tespit ettikleri şüpheliler M.Ç. ve S.Ç'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen suç aletlerinin de ele geçirildiği operasyonda yakalanan M.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.Ç'nin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Zanlıların Aliağa, Menderes, Gaziemir, Menemen, Karabağlar, Karşıyaka, Seferihisar ve Aydın'ın Nazilli ilçelerinde çeşitli tarihlerde 16 hırsızlık olayının şüphelisi oldukları ve 63 su sayacı hırsızlığına karıştıkları tespit edildi.

Su sayacı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Su sayacı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Su sayacı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Su sayacı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Su sayacı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Su sayacı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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