İzmir'de Su Sayacı Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Su Sayacı Hırsızları Yakalandı

28.04.2022 11:44

İzmir'in 7 ilçesi ve Aydın'da su sayacı hırsızlığı yaptıkları tespit edilen iki kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

İzmir'in 7 ilçesi ve Aydın'da su sayacı hırsızlığı yaptıkları tespit edilen iki kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

İzmir'in Aliağa, Menderes, Gaziemir, Menemen, Karabağlar, Karşıyaka ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın'da yapılan su sayacı hırsızlıkları üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların M.Ç. ve S.Ç. olduğunu tespit etti. Ekipler, Dikili ilçesinde düzenledikleri operasyonda M.Ç. ve S.Ç.'yi suç aletleri ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlıların, 16 ayrı hırsızlık olayında 63 adet su sayacını çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerden M.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken S.Ç.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İzmir'de Su Sayacı Hırsızları Yakalandı
İzmir'de Su Sayacı Hırsızları Yakalandı
İzmir'de Su Sayacı Hırsızları Yakalandı
İzmir'de Su Sayacı Hırsızları Yakalandı

YORUMLAR
500
İzmir'de su sayacı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı İzmir'de su sayacı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı 8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışan karı-koca yakalandı 8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışan karı-koca yakalandı

Jandarma, Aydın, İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir'de Su Sayacı Hırsızları Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Almanya'da 8.2 milyon euro çalan Türk kızı soluğu Türkiye'de aldı
11:40 Elon Musk'ın Twitter'dan sonraki hedefi Coca Cola oldu: Satın alıp içine tekrar kokain koyacağım
11:36 6'lı masada ilk kez Kılıçdaroğlu ismi gündeme geldi! CHP liderinin adaylığına sıcak bakılıyor
11:32 Zelenski, Ukrayna'nın savaş nedeniyle şu ana kadar ulaştığı maddi kaybı açıkladı: 600 milyar dolar
11:30 Kılıçdaroğlu faturasını ödedi, evinin elektriği açıldı
11:27 Dr. İbrahim Uslu açıkladı: Babacan'ın kararı 'altılı masa'yı rahatlatacak
11:22 Büyük değişim! Aslı Samet 100 kilo vererek bambaşka biri oldu
11:11 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu duyurdu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 42,8'e çıkardı
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 11:51:00. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Su Sayacı Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement