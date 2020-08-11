İzmir'de su zammına tepki - Son Dakika

İzmir'de su zammına tepki

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere su bedellerine yüzde 11,7 zam yaptı. Suyun metreküp fiyatına tepki gösteren İzmirliler, 81 ildeki en pahalı suyu kullandıkları iddiasıyla faturalara itiraz edeceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül 2020'den itibaren geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 11,76 oranında zam yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer başkanlığında yapılan 'Ağustos Ayı 1'inci Olağan Meclis Toplantısı'nda alınan karar, İzmir'deki su bedelleriyle ilgili eleştirilere neden oldu. Özellikle pandemi dönemini evde geçiren İzmirliler, hava sıcaklığının artmasıyla su tüketiminin de arttığını söyleyerek, yüksek su faturasına tepki gösterdi.

Geçen ay 120 lira su faturası ödediğini belirten Engin Şen, diğer ay gelecek faturayı merakla beklediğini belirterek, Faturam pandemi döneminde çok yüksek geldi. 120-130 lira fatura ödedim. İtiraz etmek için belediyeyi aradım. Ortalamaya göre hesaplandığını öğrendim. 30-40 lirası sadece vergi kesintileri. Geçen ay gelen faturayı inceledim. Çevre atık bedelleri kesildiği yazıyor dedi.

Kullanım bedelinin dışında ödenen vergilere de tepki gösteren Şen, Zaten Türkiye'nin en pahalı su faturasını biz ödüyoruz. İzmir'de 81 vilayetin en pahalı suyu kullanılıyor. Bu durumdan memnun değilim. Bir dahaki faturalara bakarım. İtiraz ederim. Bina olarak da karar aldık. Faturaya itiraz edeceğiz diye konuştu.

Selçuk Uçar da Pandemi süresince 300 lira fatura geldi. İtiraz ettik, şikayette bulunduk. 'İlgileneceğiz' dediler ama kimse dönmedi. Dükkan açtık 10 gün için 2 bin lira fatura geldi. Temmuz ayında 10 güne 2 bin lira ödedik. Şimdi de karar alınmış yüzde 11 civarı zam yapıldı. Bakalım önümüzdeki ay ne gelecek Evde 2 kişiyiz 300 lira fatura çok. Daha da yükselirse mecbur ödeyeceğiz. Ödememe gibi bir şansımız yok dedi.

'KULLANIM DEĞİŞMİYOR, FATURA BEDELİ ARTIYOR'

İzmir'de 2 kişilik ailesi olmasına rağmen her ay yükselen su faturalarına maruz kaldıklarını anlatan Fatoş Ekener ise Bana son fatura 70 lira geldi. 2 kişiyiz. Daha önce 40 lira ödüyordum. Ama hep artıyor. Su da artıyor hepsi artıyor. Faturama bakıyorum. Kullanım değişmiyor. Ama hep artıyor ödediğimiz para diye konuştu.

Gülay Çetiner de Birkaç fatura birikmişti. 237 liraydı. Geç ödedim ama 355 lira ödedim faiziyle birlikte. Bu faiz çok yüksek. Hiç memnun değilim. Yalnız yaşıyordum, 40 lirayı geçmezdi ödediğim para. Diğer illere göre İzmir'de fazla dedi.