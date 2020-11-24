İzmir'de su zammına tepki - Son Dakika

İZMİR Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 2021 yılından itibaren ocak ayında suya yüzde 15 zam yapılacağını açıkladı. Pandemi döneminde suyun en önemli ihtiyaç olduğunu dile getiren İzmirliler fiyat artışına tepki gösterdi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında gerçekleştirilen, İZSU Genel Müdürlüğü, 2021 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Tasarısı görüşmelerinde suya zam kararı alındı. Buna göre 2021 Ocak ayında suya yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi.