İzmir'de su zammına tepkiler büyüyor - Son Dakika

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere su bedellerine yüzde 11.7 zam yapması, Tüketiciyi Koruma Derneği'ni (TÜKODER) de harekete geçirdi. Tüketicilerin yaşamını zorlaştıracak bir durum olması halinde devreye girebileceklerini söyleyen TÜKODER İzmir Şubesi Başkanı Cevdet Uçan, zammın geri alınması için başvuruda bulunup, tüketicinin yanında yer alabileceklerini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 11.76 oranında zam yaptı. İzmir'de su tüketim bedellerinin artması hem vatandaşların hem de sivil toplum kuruluşlarının tepkisini topladı. TÜKODER İzmir Şubesi Başkanı Cevdet Uçan, yüksek su faturaları ile ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek yeni zammın iptali için gerekirse başvuruda bulunabileceklerini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yetkililerine şikayetleri aktardıklarını belirten Uçan, İZSU'dan yapılan açıklamada aralık, ocak ve şubat aylarında gelen faturaların ortalamasının marttan itibaren okunmamış sayaçlara yansıtılacağını öğrendiklerini kaydetti. Uçan, bu sürecin 3 ayı kapsadığını ve mart, nisan, mayıs ayından sonra sayaçların tekrar okunduğunu söyledi. Su bedeline çevre temizlik vergisi, katı atık ve bertaraf vergileri de dahil edilerek faturalandırılmalar yapıldığını ifade eden Uçan şöyle konuştu:

"Yüksek rakamlar çıkınca tüketiciler yakınmaya başladı. Evde kalma süresi artınca faturalar da yükseldi. Bize gelen itirazları İZSU'ya ilettik. Abonelere, kullanmadıkları suyun kendilerinden talep edildiğini düşünüyorlarsa tüketici hakem heyetlerine gitmelerini öneriyoruz."'ZAMMIN GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP EDERİZ'Eylül ayından itibaren faturalara yansıtılacak zammın da tüketiciye yük getireceğini ifade eden Uçan, Türkiye genelindeki enflasyona göre bu zammın vatandaşa yük olacağını belirtip, "Bu zam sıkıntı yaratacak. İZSU yüzde 35'ini tahsil edebildiğini yüzde 65'ini tahsil edemediğini söylüyor. Sıkıntı daha da artacak. Biz hem tüketicinin haklarını korumak hem de sorunları çözmek istiyoruz" dedi. Yeni zam ile birlikte yakınmaların daha da artacağını anlatan Cevdet Uçan, tüketicilerin itiraz için hem İZSU'ya hem kendilerine gelebileceğini dile getirdi. Uçan şöyle devam etti: "Tüketicinin yaşamını zorlaştıracak bir durum olursa bize gelsinler. Zamlar geri alınabilir. Yeni tarife hayata geçsin, biz de olumsuz bir durum olursa zammın geri çekilmesi için başvuruda bulunur, tüketicinin yanında oluruz."'EN PAHALI SUYU KULLANDIĞIM İÇİN UTANIYORUM'İzmir'de yaşayan Meliha Balbakan, 4 kişilik bir aile olduklarına dikkati çekip, "En son 177 lira fatura geldi. Pandemi dolayısıyla iş ve sağlık sorunlarıyla uğraşırken su zammı gelince insanlar ne yapacağını şaşırdı. Halkın yanında olsunlar. Biz gerçek hizmeti istiyoruz. Bir İzmirli olarak Türkiye ve dünyanın en pahalı suyunu kullandığımız için utanıyorum" dedi.Fatma Kulfallı da "Su çok önemli. İnsanın en önemli ihtiyacı. Bu kadar yüksek meblağ kullanmamız doğru değil. Kar amacı gütmeden çalışsınlar. Bana 91 lira fatura geldi. Ama evde yokken geldi bu fatura. O nedenle fazla buluyorum. İtiraz edebiliriz. Önümüzdeki ay kaç lira geleceğine bakacağım. Suyun parasız verilmesini istiyoruz" diye konuştu. 'BAHÇEMİZ KURUYOR'Ayşenur Aydemir de bahçe sulaması yaptığını ve bu durum nedeniyle mağdur olduğunu söyleyerek şunları anlattı: "Bahçelerarası'nda bahçem var. Çok yüksek meblağ fatura ödediğimiz için bahçeyi sulayamıyoruz. Çoğu kişinin bahçesi kurudu. 17-18 tonluk suya 600 liradan fazla fatura geliyor. Eylülden sonra binin üzerine çıkar. Ben de diğer bahçelerin yaptığı gibi bahçemin bir kısmını sulamayı bırakacağım. Ağaçlar orada atıl durumda kalacak ve kuruyacaklar. Orman yangınları ve inşaatlaşma yüzünden zaten yeşil alanlarımız kalmamıştı. Neredeyse tek yeşil alan olan Bahçelerarası ve İnciraltı da bu nedenle kuruyor."ALT YAPIDAN ŞİKAYETHakkı Ilgaz , "Seçimlerde insanlara suda indirim yapılacağını söylediler. Pandemi döneminde yüzde 11.76 zam yaptılar. Şarkıcıya, sazcıya para vereceklerine suya indirim yapsınlar. Barajı yapan devlet, suyu veren Allah, zammı yapan belediye. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'ye sesleniyorum. Su dağıtımını belediyeden alsınlar" dedi. Bahri Kara da şunları söyledi:

"İzmir'e Ege'nin incisi diyoruz. İzmir Türkiye'nin 3'üncü büyük şehri ama altyapı sorunu var. Belediye su faturalarına zam yaptı. Zaten vatandaş zor durumdayken bu zam yakışmadı. Belediye başkanını seçerken altyapı sorunlarını çözmesi için oy verdik."