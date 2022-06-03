İzmir'de suç operasyonu: 14 tutuklu - Son Dakika
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İzmir'de suç operasyonu: 14 tutuklu

03.06.2022 10:46
İzmir'de suç operasyonu: 14 tutuklu

İzmir'in Bergama, Torbalı, Beydağ, Tire, Dikili, Kınık, Güzelbahçe ve Kemalpaşa ilçelerinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 14 şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

İzmir'in Bergama, Torbalı, Beydağ, Tire, Dikili, Kınık, Güzelbahçe ve Kemalpaşa ilçelerinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 14 şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Şahıslar, adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlarla mücadele çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda operasyon düzenledi. 26 Mayıs - 2 Haziran 2022 arasında Bergama, Torbalı, Beydağ, Tire, Dikili, Kınık, Güzelbahçe ve Kemalpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda; "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak", "Tahsis Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık", "Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık", "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Kasten Yaralama", "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık", "Yakın Akrabasını Öldürme", "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" gibi çeşitli suçlardan hakların kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E., A.Y., E.Ç., C.G., C.A., N.A., M.Y., V.B., H.D., İ.K., H.S., M.U., E.S. ve K.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İzmir'de suç operasyonu: 14 tutuklu
İzmir'de suç operasyonu: 14 tutuklu
İzmir'de suç operasyonu: 14 tutuklu
İzmir'de suç operasyonu: 14 tutuklu

YORUMLAR
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İzmir'de Aranan 14 Suçlu Yakalandı İzmir'de Aranan 14 Suçlu Yakalandı İzmir'de 14 firari hükümlü yakalandı İzmir'de 14 firari hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Jandarma, Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de suç operasyonu: 14 tutuklu - Son Dakika

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