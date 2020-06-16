İzmir'de suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

İZMİR'de 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli yağma' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarına karışan suç örgütüne yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli yağma' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarına karışanların oluşturduğu iddia edilen suç örgütüne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda senet, tapu senetleri, bir miktar esrar ve kokain ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi.