Son Dakika Haberleri: İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu

İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu

29 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde suç örgütü kurup çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde suç örgütü kurup çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

Ödemiş
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede suç örgütü kurarak yönettikleri, örgüte üye oldukları, tefecilik, silahla yaralama ve yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonla A.R.A, M.U, M.T, S.K, O.Ö, F.E, T.E. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:28 Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Güncel
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