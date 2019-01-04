İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde suç örgütü kurup çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde suç örgütü kurup çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.



Ödemiş

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede suç örgütü kurarak yönettikleri, örgüte üye oldukları, tefecilik, silahla yaralama ve yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonla A.R.A, M.U, M.T, S.K, O.Ö, F.E, T.E. ve A.E'yi gözaltına aldı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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