Son Dakika Haberleri: İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu

İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu

50 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahla tehdit ettikleri kişilerden haksız kazanç sağladıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 8'i tutuklandı.

İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahla tehdit ettikleri kişilerden haksız kazanç sağladıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, A.R.A. ve bu şahsa bağlı bazı kişilerin silahla tehdit ettikleri vatandaşları baskı altına alarak korkutma, yıldırma ve sindirme yöntemiyle haksız kazanç elde ettikleri ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, A.R.A. ve beraberindeki şüphelilerin ekonomik çıkar elde etmek için baskı, cebir ve şiddete başvurdukları, Ödemiş ilçesi ve civarında bu amaçla silahlı eylemler gerçekleştirdikleri belirlendi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda suç örgütünün elebaşı A.R.A. ile M.T, M.U, O.Ö, S.K, H.Ç, A.E, T.E, M.G, M.K, M.H.D, F.G. ve K.Ö. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, bir tabanca susturucu aparatı, bir pompalı av tüfeği, çok sayıda fişek, mağdurlara ait çek, çok sayıda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan suç örgütü elebaşını A.R.A'nın Irak'a kaçma hazırlığı yaptığı sırada yakalandığı belirtildi.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G, M.K. ve K.Ö. savcılık sorgularının ardından salıverildi, T.E. ile F.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgüt elebaşı A.R.A. ile M.T, M.U, O.Ö, S.K, A.E, H.Ç. ve M.H.D ise tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fanatik Fenerbahçeli Bir Taraftar, Futbolculara Destek İçin İzmir'den İstanbul'a Koşuyor CHP'de Aziz Kocaoğlu Krizi! Bağımsız Aday Olabilir

Tunç Soyer: Kocaoğlu'nun Kendi Tercihi, Benim İçin Değişen Bir Şey Yok Kullandığı "Evet" Oyunun Fotoğrafını Paylaşan Seçmen, 3 Ay Hapis Cezası Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:11:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]