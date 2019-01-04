Son Dakika Haberleri: İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu: 8 Gözaltı

İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu: 8 Gözaltı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahlı suç örgütüne üye olarak silahla yaralama ve yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahlı suç örgütüne üye olarak silahla yaralama ve yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

Ödemiş'te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında baskı kurarak haksız kazanç elde etmek ve bu doğrultuda suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme, bu örgüte üye olma, örgüt adına suç işleme, örgüte yadımda bulunma, tefecilik, silahla yaralama ve yağma suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanmaları için bir operasyon başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonlarda A.R.A., M.U., M.T., S.K., O.Ö., F.E., T.E. ve A.E. olmak üzere toplamda 8 şahıs yakalandı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:13 Kaynak: İHA

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