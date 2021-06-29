Son dakika haber... İzmir'de suç örgütü operasyonu: 8 tutuklama - Son Dakika

İzmir'de suç örgütü operasyonu: 8 tutuklama

İZMİR - İzmir genelinde nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklanırken 7 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçlarını işleyen organize suç örgütünü takibe aldı. Harekete geçen ekipler, 25 Haziran günü 17 şüpheliyi yakalamak için 23 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, tabanca ve tüfeklere ait mühimmatlar, çok miktarda çek, senet ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.