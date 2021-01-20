İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltındaki kişi sayısı 24'e yükseldi - Son Dakika

İzmir'de elebaşılığını B.C'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 24'e ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün başlatılan operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiyi yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen B.C'nin yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Uyuşturucuyla mücadele ediyormuş izlenimi vermek için sosyal medyada çeşitli mesajlar paylaştıkları belirtilen örgüt üyelerinin bazılarının evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildiği, bazı şüphelilerin de uyuşturucudan suç kaydının bulunduğu tespit edildiği öğrenildi.

Aramalarda 5 ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği kaydedildi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "tehdit", "konut dokunulmazlığının ihlali", "kasten yaralama", "suç ve suçluyu övme", "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" gibi suçlara karıştıkları belirlenen 43 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonun ilk gününde 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.