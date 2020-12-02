İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı

02.12.2020 23:41
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı, System.String[]

İzmir'de çağrı merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye getirdikleri ve burada örgüt yöneticileri ile üyeleri adına gayrimenkul alma, şirket kurma yöntemi ile akladıkları iddiasıyla 31 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de çağrı merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye getirdikleri ve burada örgüt yöneticileri ile üyeleri adına gayrimenkul alma, şirket kurma yöntemi ile akladıkları iddiasıyla 31 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgüt faaliyeti çerçevesinde 23 Alman vatandaşının dolandırılması olayının aydınlatılması üzerine 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarına el konulması amacıyla İzmir merkez ve ilçelerinde 48 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında 26 şüpheliden, aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 21'i gözaltına alındı. Aramada suça karıştığı tespit edilen kişilerle gözaltı sayısı 31'e yükseldi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1,5 milyon avro, 200 bin dolar, 150 bin liraya yakın para ile yaklaşık 5 kilograma yakın altın, 20-25 kol saati, 5 değişik çap ve ebatlarda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Suç örgütünün lideri ve yönetici kadrosu ile bazı üyelerinin İzmir'de, bazı Türk ve Alman vatandaşının ise Almanya ve Avrupa'nın değişik yerlerinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Örgütün başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerindeki yabancı şahıslara yönelik nitelikli dolandırıcılık ve buradan elde ettikleri suç gelirlerini akladıkları öğrenildi.

Çalışma yöntemi ve işleyişi deşifre edilen, liderliğini Amar S'nin, yöneticiliğini ise Firaz D., Serdar M, Halit D, Halil Ç. ve Hikmet S'nin yaptığı suç örgütünün çağrı merkezleri kurarak iletişim kurduğu, Alman vatandaşlarını para ve ziynet eşyalarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtası ile Türkiye'ye getirerek, burada örgüt yönetici veya üyeleri ile yakınları adına menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemi ile aklama yoluna gittiği belirtildi.

Gayrimenkul, Türkiye, Alman, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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