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İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

01.02.2022 03:41
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "S.Y." isimli suç örgütüne yönelik Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Silah, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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