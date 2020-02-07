İzmir'de sucunun, damacanaya idrarını yaptığı iddiası (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de sucunun, damacanaya idrarını yaptığı iddiası (2) - Son Dakika

İzmir'de sucunun, damacanaya idrarını yaptığı iddiası (2)

6 saat önce

MAHALLELİ TEPKİLİİzmir'in Buca ilçesinde, sipariş üzerine apartman dairesine su bıraktıktan sonra müşteriden aldığı boş damacanaya, asansörde idrarını yaptığı iddia edilen kişiye, Evka 1 Mahallesi sakinleri, tepki gösterdi.

İzmir'de sucunun, damacanaya idrarını yaptığı iddiası (2), System.String[]

MAHALLELİ TEPKİLİ

İzmir'in Buca ilçesinde, sipariş üzerine apartman dairesine su bıraktıktan sonra müşteriden aldığı boş damacanaya, asansörde idrarını yaptığı iddia edilen kişiye, Evka 1 Mahallesi sakinleri, tepki gösterdi. Mahalle yakınlarındaki şantiyede işçi olarak çalışan ve aynı sitede oturan Kutbettin Işık, "İnsanlar ne yapacaklarını şaşırmış. Bu yapılanın cezasının verilmesi gerekiyor. İçtiğimiz su pislenirse biz nereden bileceğiz, kime güveneceğiz?" dedi.

Mahalle sakini Emre Topkaya da "Psikolojisinin bozuk olması lazım, bir insanın bunu yapması için. Herkesin başına gelebilir ama çok kötü bir şey. Hastalık olabilir, her şey olabilir" diye konuştu.

İŞİNE SON VERİLMİŞ

Öte yandan olayın ardından çalışanın işine son verildiği ve söz konusu su firmasından kişilerin siteye girişinin yasaklandığı öğrenildi. İşine son verilen gencin, firma yetkililerine, "Bütün gün çalışmıştım ve dinlenmeye fırsatım olmamıştı. Çok sıkıştığım için böyle bir şey yapmak zorunda kaldım" dediği belirtildi.

Davut CAN/İZMİR,


İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
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