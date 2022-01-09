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İzmir'de suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

09.01.2022 00:57
İzmir'de suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı ve yine jandarma tarafından yakalanan kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı ve yine jandarma tarafından yakalanan kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda hırsızlık olaylarının aydınlatılması, her türlü suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özdere Cumhuriyet Mahallesinde, 6 Ocak saat 03.30 sıralarında, kapalı olan bir işletmede şüpheli bir şahsın görülmesi üzerine harekete geçti. İş yerine giren ekipler, çuvallar içerisinde 62 bakır çaydanlık, 45 bakır tava, bir miktar gıda maddesi buldu. İş yerinin kamera ve klima sisteminin de söküldüğünü tespit eden ekipler Ö.S.C'yi gözaltına aldı; çalınan malzemeler ise işletme sahibine teslim edildi.

Kasten adam öldürme suçundan aranıyordu, kıskıvrak yakalandı

Menderes ilçesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında kasten adam öldürmek suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.T.'nin Oğlanağası Mahallesi'nde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma dedektifleri olarak bilinen JASAT ekipleri, yine 6 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda, A.A.T.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklandılar

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S.C. ve A.A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Menderes, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı - Son Dakika


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