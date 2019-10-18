İzmir'de sünnet düğününde cinsel içerikli dansa dava

İzmir'in Menderes ilçesinde cinsel içerikli dans gösterisi düzenlendiği belirlenen sünnet düğünüyle ilgili 3 aile bireyi ve 3 dansçı hakkında dava açıldı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dansçılar G.Y, G.K. ve M.M. ile sünnet çocuğunun annesi A.K, babası F.K. ve amcası H.K. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Dansçılar hakkında "cinsel taciz" suçunu işledikleri gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar, tacizin "teşhir" suretiyle olması nedeniyle de bu cezanın yarı oranında arttırılmasının talep edildiği iddianamede, anne ve baba hakkında ise "aile hukukundan doğan yükümlülüklerini ihlal ettikleri" gerekçesiyle 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede baba ve amca hakkında ise "dansçılarla para karşılığı anlaşarak teşhir suretiyle cinsel içerikli dans ettirdikleri" gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dansçıların düğünde sergiledikleri dans görüntülerinin sosyal medya üzerinden kamuoyuna yayıldığı ve büyük infial oluşturduğuna dikkati çekilen iddianamede, anne ve babanın cinsel içerikli dans sergilenmesine izin vererek çocuklarının ahlaki durumunu tehlikeye soktukları ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal ettikleri öne sürüldü.

İddianamede, dansçılar G.Y, G.K. ve M.M'nin de kamuya açık eğlence alanında bulunanlara ve 7 yaşındaki E.K'ye karşı "teşhir suretiyle cinsel taciz eylemi"ni gerçekleştirdikleri savunuldu.

Anne ve babanın, dansçı kızlardan şikayetçi oldukları da iddianamede yer aldı.

Sanıkların yargılanmasına 8 Kasım'da 1. Menderes Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Olay

F.K. ve A.K'nin çocukları E.K. için 31 Ağustos'ta düzenledikleri sünnet düğününde 3 dansçının yaptığı cinsel içerikli danslar, sosyal medyada yayılmış, gözaltına alınan şüpheliler mahkemece adli kontrolle serbest bırakılmıştı.