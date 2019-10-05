İzmir'de sünnet düğününde tepki çeken dansa 3 gözaltı

İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz günlerde sünnet düğününde bir kadının tepki çeken uygunsuz dansı sebebiyle 3 şahıs gözaltına alındı.



Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir görüntü savcılığı harekete geçirdi. Bir sünnet düğününde sünnet çocuğuyla bir oynayan bir kadının uygunsuz dansı sebebiyle soruşturma açıldı. Yapılan araştırmanın ardından düğünün İzmir'in Menderes ilçesinde yapıldığı tespit edilirken, sünnet çocuğunun babası F.K., annesi T.K. ve amcası H.K. için gözaltı kararı çıkarıldı. Öte yandan, 7 yaşındaki sünnet çocuğuna da koruma kararı çıkarıldı. Soruşturmanın 'cinsel taciz', 'aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından yürütüldüğü öğrenildi. Düğünde uygunsuz dans eden kadının ise dansöz olduğu belirtildi. - İZMİR