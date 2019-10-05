Son Dakika Haberleri: İzmir'de sünnet düğününde tepki çeken dansa 3 gözaltı
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İzmir'de sünnet düğününde tepki çeken dansa 3 gözaltı

1 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz günlerde sünnet düğününde bir kadının tepki çeken uygunsuz dansı sebebiyle 3 şahıs gözaltına alındı.

İzmir'de sünnet düğününde tepki çeken dansa 3 gözaltı, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz günlerde sünnet düğününde bir kadının tepki çeken uygunsuz dansı sebebiyle 3 şahıs gözaltına alındı.


Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir görüntü savcılığı harekete geçirdi. Bir sünnet düğününde sünnet çocuğuyla bir oynayan bir kadının uygunsuz dansı sebebiyle soruşturma açıldı. Yapılan araştırmanın ardından düğünün İzmir'in Menderes ilçesinde yapıldığı tespit edilirken, sünnet çocuğunun babası F.K., annesi T.K. ve amcası H.K. için gözaltı kararı çıkarıldı. Öte yandan, 7 yaşındaki sünnet çocuğuna da koruma kararı çıkarıldı. Soruşturmanın 'cinsel taciz', 'aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından yürütüldüğü öğrenildi. Düğünde uygunsuz dans eden kadının ise dansöz olduğu belirtildi. - İZMİR

Menderes, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:16 Kaynak: İHA
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