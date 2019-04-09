İzmir'de "Sünnetin Gerekliliği" Adlı Konferansa Yoğun İlgi

İzmir'de, araştırmacı-yazar Abdullah Peköz'ün konuşmacı olarak katıldığı "Sünnetin Gerekliliği" adlı konferanslar başladı.

İzmir'de, araştırmacı-yazar Abdullah Peköz'ün konuşmacı olarak katıldığı "Sünnetin Gerekliliği" adlı konferanslar başladı.



İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi ve Merkezi, İzmir'de bulunan Kur'an'a Hizmet Derneği iş birliği ile araştırmacı-yazar Abdullah Peköz'ün konuşmacı olarak katıldığı "Sünnetin Gerekliliği" adlı konferanslar düzenlemeye başladı.



Bornova Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapılan ilk programda konuşan Peköz, sünnetler ve hadisler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



Ayrıca konferansta, Almanya Kraliyet El Yazması Eserler Müzesi'nde ve Şam'daki el yazma eserler müzesinde yer alan Hemmam İbn-i Münebbih'e ait içerisinde 138 hadis metni bulunan el yazması eserin görüntüleri de ilgi gördü.



İki ay içerisinde 50 ayrı mekanda yapılacak olan konferans programına; okul müdür yardımcıları, öğretmenler ve Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin katıldı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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