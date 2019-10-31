İzmir'de şüphe üzerine durdurulan minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir 'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen ile yasa dışı göçü organize ettiği iddiasıyla bir kişi yakalandı.

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