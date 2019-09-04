Son Dakika Haberleri: İzmir'de şüpheli çanta kontrollü patlatıldı
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İzmir'de şüpheli çanta kontrollü patlatıldı

3 saat önce

İZMİR'in Alsancak semti, Liman Caddesi'nde kaldırıma bırakılan sırt çantası, tedirginlik yarattı.

İzmir'de şüpheli çanta kontrollü patlatıldı, System.String[]
İZMİR'in Alsancak semti, Liman Caddesi'nde kaldırıma bırakılan sırt çantası, tedirginlik yarattı. Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatılan çanta boş çıktı.
Alsancak Garı karşısında bulunan kaldırıma bırakılan siyah renkli sırt çantası, çevredekiler tarafından fark edilince, polis ekiplerine bilgi verildi. Gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, gar karşısındaki yolu trafiğe kapattı. Çağırılan bomba imha ekipleri, çantayı kontrollü olarak patlattı. Çantanın boş çıkmasıyla herkes rahat bir nefes alırken, yol da yeniden trafiğe açıldı.
Çantayı kimin bıraktığının araştırıldığı belirtildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:34 Kaynak: DHA
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