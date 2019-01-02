Son Dakika Haberleri: İzmir'de Şüpheli Ölüm

İzmir'de Şüpheli Ölüm

1 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yılbaşı gecesi alkol aldıktan sonra rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de Şüpheli Ölüm, System.String[]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yılbaşı gecesi alkol aldıktan sonra rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Kılıç (24), dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla deniz kenarında alkol aldı.


Geç saatlerde rahatsızlanan Kılıç, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Burada tedaviye alınan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kılıç'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Oğuzhan Kılıç, Bayraklı, İzmir, Güncel
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