Son Dakika Haberleri: İzmir'de Şüpheli Ölüm

İzmir'de Şüpheli Ölüm

58 dakika önce İlandır

İzmir'in Dikili ilçesinde yılbaşı akşamından itibaren kendisinden haber alınamayan emekli polis memuru, bir barakada ölü bulundu.

İzmir'de Şüpheli Ölüm, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde yılbaşı akşamından itibaren kendisinden haber alınamayan emekli polis memuru, bir barakada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dikili Bankalar Caddesi'ndeki bir barakada ceset olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gitti.

Yapılan incelemelerde cesedin emekli polis memuru Mehmet Emin Yılmaz'a (57) ait olduğunu tespit eden ekipler, Yılmaz'ın vücudunda bıçak ve tornavida izlerine rastladı.

Bu arada Yılmaz'dan yılbaşı akşamından sonra haber alınamadığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan ekipler, çalışmalar kapsamında Yılmaz'ın en son beraber görüldüğü elektrikçi M.Y'yi (49) arama çalışması başlattı.

İzmir Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından teslim alınan Yılmaz'ın cenazesi, Dikili Belediyesi Mezarlığı'na defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:09 Kaynak: AA

Dikili, İzmir, Güncel
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