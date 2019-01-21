İzmir'de Şüpheli Ölüm
1 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
İzmir
'in Bornova
ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeşilçam Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mehmet Salih
Şekerci'den (32) haber alamayan yakınları eve gitti.
Yedek anahtarla eve giren yakınları Şekerci'nin yerde hareketsiz yatması üzerine durumu polis ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.
Yapılan kontrolde Şekerci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Şekerci'nin cesedi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:37 Kaynak: AA
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