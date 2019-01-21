Son Dakika Haberleri: İzmir'de Şüpheli Ölüm

İzmir'de Şüpheli Ölüm

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

İzmir'de Şüpheli Ölüm, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilçam Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mehmet Salih Şekerci'den (32) haber alamayan yakınları eve gitti.

Yedek anahtarla eve giren yakınları Şekerci'nin yerde hareketsiz yatması üzerine durumu polis ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Yapılan kontrolde Şekerci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şekerci'nin cesedi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:37 Kaynak: AA

Bornova, İzmir, Güncel
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