İzmir'de Şüpheli Ölüm

İzmir'de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu.

İzmir'de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu.



Olay, akşam saat 20.00'de Bornova ilçesi Yeşilçam Mahallesi 2007. Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi Mehmet Salih Şekerci'den (33) bir süredir haber alamayan Oya Şekerci, kardeşinin evine gitti. Oya Şekerci, evin kapısını defalarca çalmasına rağmen açan olmayınca yedek anahtarla eve girdi. Şekerci, içeri girdiğinde kardeşini evin salonunda yerde hareketsiz yatarken buldu. Oya Şekerci durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Mehmet Salih Şekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemede uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller bulunduğu öğrenildi. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak öldüğü iddia edilen Şekerci'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Şekerci'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - İZMİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Oturdukları Evde Ölü Bulunan Abla Kardeşin Katili, Eski Sevgili Çıktı

8 Kişiyi Öldüren 'Avcı' Lakaplı Seri Katil'in Akıl Sağlığı Raporu Ortaya Çıktı

İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

İzmir'de 17 Bin 400 Adet Cinsellik İlacı Ele Geçirildi