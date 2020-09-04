İzmir'de şüpheli ölüm - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde evinde fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti.
Birlik Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Müşerref Nur Aparan (13) henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.
Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Müşerref Nur Aparan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Aparan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 22:37 - Kaynak: AA
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