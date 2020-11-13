İzmir'de şüpheli ölüm - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak hastaneye kaldırılan Erol Örün(58) yaşamını yitirdi. Örün'ün şüpheli ölümü üzerine, cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bornova ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nde oturan Erol Örün, bugün saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Örün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Örün'ün ölümünün şüpheli olduğu bildirilmesi üzerine, polis ekipleri soruşturma başlattı. Öte yandan, Örün'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Örün'ün kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.